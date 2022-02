Montallegro, via libera alla costruzione dell’impianto di trattamento della frazione organica

La Giunta regionale ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune di Montallegro contro la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti umidi in contrada Rocca di Gallo.

Lo fa sapere l’amministratore unico della Catanzaro Costruzioni, Giuseppe Panebianco.

“Viene così confermato l’esito positivo dell’iter autorizzativo, per quanto dilungatosi oltre quattro anni – continua Panebianco – durante i quali la Società ha profuso ogni sforzo organizzativo e tecnico per corrispondere al meglio alle aspettative del territorio, che potrà finalmente fare affidamento su un nuovo impianto che rafforzerà la raccolta differenziata e aiuterà l’ambiente”.

Il Sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, annuncia che la battaglia legale contro la costruzione dell’impianto continuerà: “Rimango fedele all’impegno preso con i miei cittadini – dice-rassicurando loro che saranno intraprese le consequenziali iniziative legali nelle sedi competenti per dimostrare i profili di illegittimità che rendono l’impianto della ditta Catanzaro non realizzabile nel nostro territorio”. Giovanni Cirillo continua: “Con grave rammarico posso affermare che il Governo Regionale non si è dimostrato all’altezza del compito cui era era stato chiamato, dimostrando di non avere saputo nè voluto cogliere il valore politico che avrebbe assunto la sua decisione”.

Nella foto un rendering del progetto.