Incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 115, tra Torre di Gaffe e Licata. Coinvolti un’auto, Fiat Seicento, condotta da una cinquantenne, e una bici. Il ciclista, un 82enne di Licata, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giacomo d’Atopasso”. Ha riportato gravi ferite. Al pronto soccorso è finita anche l’automobilista per farsi medicare lievi traumi. Sul posto gli agenti della polizia Stradale di Agrigento. per ricostruire la dinamica dell’incidente.