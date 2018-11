Brutto incidente stradale lungo la strada statale 115. Ferito un 22enne.

Il giovane viaggiava a bordo di una Citroen C3, quando, intorno alle 13, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire la sua corsa contro un muretto in prossimità di una curva.

L’automobilista, di origine licatese, pare sia ferito gravemente ed è stato trasportato all’ospedale dove si trova ricoverato con prognosi sulla vita