Incidente stradale, un morto. Coinvolti migranti arrivati a Lampedusa

Un morto e 15 feriti tra cui alcuni in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due autobus da granturismo che sono stati tamponati da un mezzo pesante, questa notte, sul tratto autostradale A1, vicino Firenze. A bordo degli autobus, diversi immigrati trasferiti dal centro di accoglienza di Lampedusa verso altri centri. Una quindicina le persone accompagnate in ospedale per accertamenti. Per il conducente del mezzo pesante, 53enne romeno, il medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, la polizia Stradale. I migranti diretti al nord sono stati fatti salire su un mezzo messo a disposizione da Autolinee Toscane, in quanto il bus su cui si trovavano era rimasto danneggiato.