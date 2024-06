Incidente stradale nel primo pomeriggio nel quartiere Cannelle, nella zona dei lidi di Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto e uno scooterone. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. In ambulanza sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso. Hanno riportato dei traumi, ma per fortuna, non versano in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi, mentre i poliziotti del Commissariato cittadino si sono occupati della viabilità.