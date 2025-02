Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 189 “Della Valle del Platani”, tra il territorio di Aragona e il bivio per Comitini. A scontrarsi sono state due autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, le forze dell’ordine, il personale sanitario del 118, oltre all’ambulanza Gise del Villaggio Mosè e le squadre Anas. Tra i feriti, due sono stati trasferiti in ospedale ad Agrigento per traumi addominali e toracici, oltre a un trauma cranico. La più grave, una giovane donna, è stata trasportata al pronto soccorso del reparto Trauma Center di Caltanissetta a causa di un trauma addominale importante. L’incidente ha causato la chiusura del tratto al km 53.930 in entrambe le direzioni.

