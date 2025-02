La Concessionaria Guadagni Spa insieme a Stellantis promuove il progetto formativo “Elettrico facile” che vedrà coinvolta la sede di Agrigento venerdì 21 e sabato 22 febbraio.

L’evento prevede la presenza in concessionaria di due Driver esperti della società CarandDrive che svolgeranno un’attività di coaching formativo coinvolgendo e accompagnando i nostri Consulenti alle Vendite e i Clienti nei test drive delle vetture elettriche Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, Citroën, Opel, Leapmotor, Professional e anche delle simpatiche “mascotte” Amì e Topolino.

Stabiliremo l’elettro compatibilità dei nostri Clienti analizzando i loro bisogni e trasferendo il nostro know how sulle tematiche relative all’elettrico, come ad esempio: le caratteristiche tecniche delle vetture Stellantis; Tempi, modalità di ricarica e funzionalità delle wall-box e delle principali app (Free2move Charge, e-ROUTES, app dei Brand); Tecniche di guida elettrica (distanza di sicurezza, guida predittiva, veleggiamento e tecniche di rigenerazione); Differenze rispetto alle vetture termiche.

I Test Drive avranno la durata di circa 30 minuti e comprenderanno le seguenti fasi:

· Prima della partenza – verrà svolta un’analisi dei bisogni del Cliente, saranno presentate le caratteristiche tecniche della vettura, le principali informazioni in termini di modalità e tempi di ricarica.

· Durante il test drive saranno presentate le diverse modalità di guida, le principali funzioni della strumentazione di bordo e saranno forniti al Cliente utili consigli sulle tecniche di guida da adottare per beneficiare al meglio dei vantaggi delle vetture elettriche. Sarà inoltre effettuata, lungo il percorso o al rientro in Concessionaria, una dimostrazione pratica di ricarica, per evidenziarne la semplicità.

Sarà una interessantissima esperienza e una simpatica occasione per incontrare i nostri Clienti, perché insieme si diventi protagonisti della transizione ecologica e, con la giusta consapevolezza e con le conoscenze necessarie, guidare altri in questa direzione.

