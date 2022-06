Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 115, all’altezza della curva di “Poggio di Guardia”, tra Licata e Gela. A scontrarsi un tir e un’autovettura. Il camion è finito in una scarpata sottostante, per poi ribaltarsi su un fianco. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, alcune ambulanze del 118, e gli agenti della polizia di Stato.