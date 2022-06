Ci aspetta un’altra settimana di caldo: saranno giorni di fuoco

Quella in arrivo è una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni. Per almeno altri 10 giorni, soprattutto al Centro-Sud. Il termometro salirà in modo repentino, e non si escludono valori più alti con picchi di oltre 40 gradi. La cappa, ed il caldo potrebbero insistere fino al 4-5 luglio.

Nel dettaglio domenica 26 al Sud, soprattutto in Sicilia, caldo opprimente, con picchi oltre i 42°C. Lunedì 27 al Sud continua il caldo opprimente, con picchi oltre i 42-44°C. E sarà così per tutta la prossima settimana. In alcune zone della provincia di Agrigento si toccheranno dai 40 fino ad arrivare a 42 gradi.