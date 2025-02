Incidente stradale tra i territori di Licata e Gela nei pressi del lido Casale. Una donna a bordo di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, mentre stava percorrendo il tracciato ha perso il controllo alla guida. La vettura è uscita fuori strada e poi si è ribaltata. La conducente, che viaggiava da sola, è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo e, da lì a poco, trasferita dal personale sanitario del 118 in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata, i carabinieri e la polizia. Nel sinistro stradale non sono state coinvolte altre auto in transito.

