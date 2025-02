Migliorare la qualità dei locali delle scuole e combattere l’abbandono e l’insuccesso scolastico. Sono 209 i progetti presentati dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche e ritenuti ammissibili, destinati a potenziare azioni di contrasto alla dispersione, che saranno finanziati con 53 milioni di euro dalla Regione Siciliana.

Lo ha stabilito il governo guidato da Renato Schifani, su proposta dell’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, ha approvato l’incremento delle risorse di 23 milioni, che si aggiungono ai 30 milioni già stanziati precedentemente. Complessivamente 19 le scuole agrigentine.

“La battaglia quotidiana contro la dispersione scolastica – afferma il presidente Schifani – è sostenuta dalla buona volontà e dalla collaborazione tra le istituzioni. Il mio governo sta investendo cospicue risorse per potenziare le azioni di contrasto a un fenomeno ancora particolarmente grave in Sicilia e che costituisce uno dei freni per la crescita della nostra Isola”.

