Un incidente stradale si è verificato, questa mattina lungo la statale 557, tra i territori di Campobello di Licata e Ravanusa. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un camion. Due le persone rimaste ferite. Si tratta dei conducenti dei veicoli con le ambulanze trasferiti in ospedale per le cure del caso. I due hanno riportato traumi e lesioni sparse in varie parti del corpo. Non verserebbero in pericolo di vita. Per i rilievi e la viabilità sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani.