Nella mattinata di oggi, ad Agrigento, si è svolta una sentita cerimonia in onore del celebre mecenate inglese Sir Alexander Hardcastle, che ha dedicato parte della sua vita ad Agrigento e ai suoi preziosi tesori archeologici. L’evento principale è stato la scopertura di una lapide in sua memoria presso il cimitero di Bonamorone, luogo di riposo del capitano inglese.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti personalità istituzionali e rappresentanti del territorio. In rappresentanza del prefetto di Agrigento Filippo Romano, Gaetano Miccichè ha preso parte all’evento, suscitando un’ottima impressione con il suo discorso in omaggio al noto mecenate inglese. Al suo fianco erano presenti il sindaco Francesco Micchichè, il comandante provinciale dei carabinieri Vittorio Stingo e Antonella Bonsignore, del servizio turistico regionale dell’Assessorato regionale turismo e cultura.

Nel cimitero monumentale della città, la lapide, rappresenta un tributo duraturo a Sir Alexander Hardcastle e al suo eccezionale contributo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Agrigento.

La giornata di celebrazioni in onore di Sir Alexander Hardcastle non si è limitata solo alla scopertura della lapide. Nel pomeriggio, presso la suggestiva sala Zeus del Museo Archeologico “Griffo”, si terrà un convegno dal titolo “L’uomo, l’archeologo, il suo tempo”. Un’opportunità per approfondire la figura del mecenate e per discutere del suo impatto nell’ambito dell’archeologia.

Inoltre, sempre presso il Museo Archeologico, alle 18:30, si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala 10 bis al capitano Alexander Hardcastle. Questo gesto solenne e simbolico perpetua il ricordo di questo straordinario mecenate e mette in luce il suo contributo impareggiabile alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Agrigento.

Gli eventi di questa giornata di celebrazioni sono stati organizzati dal Cepasa di Agrigento, il Centro Programmazione Azione Sociale, con il patrocinio del Comune e del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Grazie a queste iniziative, si rinnova l’impegno nel preservare e promuovere l’eredità culturale di Agrigento, sottolineando l’importanza di personalità come Sir Alexander Hardcastle nell’enfatizzare il valore del patrimonio storico di una città ricca di storia e bellezza.

La giornata di celebrazioni in onore di Sir Alexander Hardcastle rappresenta un momento di riflessione profonda e di gratitudine verso un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile sulla storia e sulla cultura di Agrigento. Un’occasione per onorare la sua memoria e per rinnovare l’impegno nel proteggere e promuovere il patrimonio unico di questa affascinante città siciliana.

