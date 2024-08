Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato al bivio di via Gela, a Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati una Fiat Punto e un’Audi. Il bilancio è di tre feriti tra cui una donna in gravidanza. Quest’ultima è rimasta incastrata tra le lamiere e per liberarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I feriti sono stati trasportati, con le ambulanze, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e la polizia per la viabilità e i rilievi.