Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, in contrada “Conca Ginisi”, nelle campagne di Licata. A scontrarsi due autovetture. Scattato l’allarme sul posto sono accorse le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Proprio i pompieri hanno estratto dall’abitacolo uno dei due feriti. Entrambi i licatesi sono stati, poi, trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, ma nessuno di loro è per fortuna in gravi condizioni.