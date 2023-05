Incidente stradale mortale a Favara, muore giovane di 13 anni

Un tredicenne di Favara Antonio Mendolia è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Portella a Favara. Il ragazzino viaggiava come passeggero in sella di uno scooter Aprilia Scarabeo. In un tratto in discesa lo schianto. Per il tredicenne non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Lievi ferite per il conducente e amico della vittima, un quattordicenne anche lui favarese trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Sul posto i carabinieri della locale Tenenza e gli agenti della polizia municipale. Sul luogo e arrivato anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo. “Una giovane vita spezzata sull’asfalto. E’ una notizia terribile quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante”, ha scritto sui social. . Guarda il video >>>