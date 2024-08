Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto lungo la statale 115, nei pressi di un rifornimento di carburanti, in territorio di Porto Empedocle. A scontrarsi una Fiat Panda e una Peugeot 307. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i mezzi di soccorso. L’automobilista ferito è stato portato in ospedale. Gli agenti della polizia si sono occupati dei rilievi. La viabilità è andata letteralmente in tilt.