Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro che si è verificato alla rotatoria di “Cannatello” tra San Leone e il Villaggio Mosè. Una persona è rimasta ferita. La pericolosità di questo tratto di strada continua ad essere sotto gli occhi di tutti. Sono tanti, troppi, gli incidenti stradali, anche gravi registrati nel tempo. Nell’ultimo episodio in ordine di tempo, avvenuto, l’altra sera, ad entrare in collisione una Fiat Cinquecento e una Renault Clio. Per fortuna nessun ferito grave. Sul posto gli agenti della polizia Stradale di Agrigento e i loro colleghi della sezione Volanti che si sono occupati dei rilievi.