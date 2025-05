Una ragazza di 28 anni e un ragazzo di 19 anni, entrambi di Palma di Montechiaro, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 115, all’altezza di un distributore di carburanti, in territorio di Palma di Montechiaro. Entrambi sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A scontrarsi un pick-up, condotto da un 44enne di Agrigento, rimasto illeso, e una moto Kawasaki 750, con a bordo i due giovani. A guidare la motocicletta il diciannovenne. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno effettuato i rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Gli agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro si sono invece occupati della viabilità.

