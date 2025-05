Un incendio è divampato nella giornata di sabato in un immobile di via Roma Nuova, nel centro di Sant’Angelo Muxaro. A dare la notizia, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, è il sindaco Angelo Tirrito. Si sono vissuti momenti di panico e apprensione. “Fortunatamente non si registrano feriti, i proprietari stanno tutti bene e questa è la notizia più importante – scrive il primo cittadino -. Desidero esprimere a nome dell’intera comunità un sentito ringraziamento ai volontari intervenuti con prontezza già nei primi attimi dell’incendio, ai carabinieri per il loro tempestivo supporto e per l’intervento fattivo e operativo e ai vigili del fuoco, operativi ed essenziali come sempre”. “Un grazie ancora a chi, con spirito di servizio e dedizione, si è messo al lavoro per la sicurezza di tutti. Siamo una piccola comunità, ma nei momenti difficili sappiamo essere una grande famiglia”, conclude il sindaco.

