In sella ad uno scooter, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo alla guida ed è finito a terra. Un cinquantacinquenne, medico, di Agrigento, è rimasto gravemente ferito, e adesso si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, in prognosi riservata. L’incidente stradale, si è verificato, l’altra mattina, in Via Luca Crescente, all’altezza per lo svincolo della strada statale 640, a pochi passi dalla Valle dei Templi, e non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo di passaggio.

Per fare luce sulla dinamica dei fatti, sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Gli uomini in divisa si sono occupato dei rilievi, che serviranno a stabilire l’esatta causa dell’incidente. Tra le ipotesi quella di un improvviso malore che gli non avrebbe dato il tempo necessario di fermarsi e chiedere aiuto ai passanti.