Incidente stradale in via Francesco Crispi ad Agrigento nel pomeriggio di domenica. Il tamponamento ha coinvolto un’Audi e una Fiat Punta. Un donna è rimasta ferita e con un’ambulanza portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi.