RAVANUSA. Una vittoria che serve solo a chiudere in bellezza il campionato di serie D per il Licata e che ha infierito contro il retrocesso Castrovillari. Doppietta di Riccardo Rotulo e rete di Lanza per i gialloblù mentre i calabresi hanno accorciato le distanze con Izco. Una gara che aveva ben poco da dire.

La cronaca: Al primo affondo i padroni di casa sbloccano il risultato grazie ad un pasticcio della difesa calabrese. Siamo all’ottavo minutoNe approfitta Minacori che fa da sponda a Rotulo e conclusione cinica del centrocampista gialloblù indirizzata al secondo palo difeso da Aprile. Al 10’ Orlando si fa pericoloso sulla fascia sinistra, cross in area ma Haberkon manca l’appuntamento con il gol. Al 12’ conclusione telefonata di Lanza che Aprile blocca serenamente. Al 13’ Di Fatta entra in area e trova l’opposizione del portiere calabrese, il rimpallo favorisce i gialloblù con Matteo Lanza che a porta praticamente vuota realizza il raddoppio. Bellissima azione nata dalla destra e conclusa sulla sinistra, innescata da Haberkon. Al 20’ Rotulo serve Minacori in area che al volo lascia partire un tiro che si spegne sul palo. Nelle vicinanze c’è Haberkon tutto solo ma non riesce a mettere la sfera dentro la porta. Sbaglia un gol già fatto. La terza rete licatese al 26’ con Scopelliti che lancia in area e trova la testa di Rotulo che così realizza la sua doppietta personale. Al 30’ Minacori entra pericolosamente in area del Castrovillari, serve Di fatta ma D’Amore si immola e col corpo spedisce in angolo. Il primo tempo si chiude con il netto vantaggio di tre a zero per il Licata.

Inizia il secondo tempo e una conclusione beffarda di Izco, al 5’ scavalca Perkons e accorcia le distanze. Il Castrovillari ci crede e si fa rivedere in area gialloblù con Andreassi da limite ma Perkons stavolta è attento, si abbassa bene e blocca la sfera. I padroni di casa non ci stanno: Minacori serve Haberkon ma non è la sua giornata migliore. Nel finale Saito centra una traversa che gli nega la gioia del gol.

IL TABELLINO

Licata 3 Castrovillari 1

Marcatori: pt 8’ Rotulo, 13’ Lanza, 26’ Rotulo; st 5’ Izco

Licata (3-5-2): Perkons 6, Orlando 6 (37’ st Saito 6,5), Pino 6, Cappello 6, Scopelliti 5,5 (35’ st D’Amico 6), Rotulo 7,5, Francia 6 (37’ st Currò 6), Di Fatta 6 (37’ st Giannone 6,5), Lanza 6 (36’ st Cipriano 6,5), Minacori 7, Haberkon 5. A disp.: Gibaldi, Calaiò, Murgia, Pedalino. All.: Romano 7.

Castrovillari: Aprile 5, Cannino 6, Dimitrov 5,5, Oproiescu 4,5, D’Amore 6 (35’ st Candilio 6), Conti 5,5 (39’ st A. Grosso 6), Izco 6,5, Cosenza 6, Khoris 5,5, Monaco 5 (28’ st Jawara 6), Andreassi 6 (45’ st S. Grosso s.v.). A disp.: Patitucci, Visciglia, Scognamiglio, Abbenante, Nicoletti. All.: Cavaliere 6.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia, 6,5

Note: ammonito Scopelliti.