Incidente stradale: grave agrigentino

Sei feriti di cui uno versa in gravi condizioni. E’ il bilancio di un brutto incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri sulla Agrigento-Palermo, nei pressi di Lercara Friddi. Lo scontro è avvenuto tra due mezzi, una Fiat Iveco e un Fiat Doblò.

Ad avere la peggio un 44enne di Casteltermini, a bordo del Doblò insieme alla moglie, anche lei rimasta ferita ma in maniera lieve. Quest’ultima è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice giallo. Il marito, invece, ha subito un intervento ad un braccio e ad una gamba dopo esser arrivato in ospedale in codice rosso.

Gli altri quattro feriti – trasportati negli ospedali di Mussomeli e Palermo – non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi.