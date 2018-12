Colpisce mediatore culturale a pugni in faccia per un rimprovero: denunciato

Preso a pugni in faccia per aver rimproverato un ospite. E’ quanto accaduto ad un mediatore culturale di un centro di accoglienza per extracomunitari di Siculiana.

L’uomo è stato portato in guardia medica per i traumi riportati e l’aggressore, un giovane 18enne originario del Gambia, è stato fermato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di lesioni personali.

Sembra che tutto sia nato da un rimprovero ricevuto dal giovane che ha reagito violentemente colpendo ripetutamente l’operatore della struttura.