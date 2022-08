Incidente stradale fra il Villaggio Peruzzo e San Leone: ferito centauro

Un trentatreenne agrigentino è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, in via Gela, fra il Villaggio Peruzzo e San Leone. A scontrarsi una moto, Honda 125, con in sella il trentatreenne, e una Fiat Cinquecento X, guidata da una cinquantanovenne agrigentina. Ad avere la peggio è stato proprio l’agrigentino alla guida del mezzo a due ruote.

Con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato traumi e contusioni giudicati guaribili con una prognosi di circa 15 giorni. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Municipale si sono occupati dei rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente.