Incidente stradale, ferito motociclista

Ha riportato traumi in varie parti del corpo un motociclista, quarantunenne, di Agrigento, rimasto coinvolto, in uno scontro con un’automobile. L’incidente stradale si è verificato all’ingresso per il quartiere di Monserrato. A scontrarsi una moto di grossa cilindrata, condotta dall’uomo, e un’auto Peugeot, con alla guida un ventiduenne, anche lui agrigentino.

Dopo l’urto il centauro, è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, andando a sbattere contro l’asfalto. I primi ad accorrere sul posto sono stati alcuni passanti. Immediata è partita la richiesta di soccorso alla Centrale operativa del 118. Il centauro in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale, hanno effettuato i rilievi, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e accertare le responsabilità.