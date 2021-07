Auto abbatte palo e scappa

Qualcuno ha abbattuto un palo della linea telefonica, con l’auto, ed è scappato. È accaduto in pieno giorno in via Salvatore Campo, tra il viale delle Dune a San Leone, e il viale Cannatello. La persona alla guida, in via di identificazione, dopo avere perso il controllo della vettura, ha sbattuto contro il palo, letteralmente divelto, poi s’è dileguato. Il palo dopo aver danneggiato la recinzione, è finito dentro ad un villino.

Per fortuna non si registrano feriti. Ma il “botto” e la paura è stata tanta. Sono stati gli abitanti della zona a dare l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, per la messa in sicurezza del palo, e i tecnici della società telefonica. Gli agenti della polizia Locale hanno chiuso la strada al traffico, e si sono subito messi sulle tracce del responsabile.