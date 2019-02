Incidente stradale, famiglia soccorsa dai giocatori dell’Akragas: ferita una donna

Poteva finire in tragedia l’incidente autonomo che ha coinvolto un’intera famiglia lungo la strada statale 115, in località Piana, proprio nelle vicinanze del distributore Eni. Ed è qui che l’auto condotto da un uomo – una Alfa Mito – con a bordo la moglie e due figli è finita fuori strada dopo aver urtato uno pneumatico presente sulla carreggiata.

E’ stato un momento di paura estrema dato che, dopo il testacoda, l’auto è finita contro il guardrail con l’alto rischio di essere presa in pieno da altri veicoli in moto. Proprio nella vicina stazione di servizio c’era anche il pullman dei giocatori dell’Akragas – di ritorno dalla trasferta vittoriosa in quel di Partitico – che hanno assistito all’intera scena. Sono stati loro i primi a prestare soccorso e chiamare i soccorsi.

Il bilancio è di un ferito, la donna che viaggiava a bordo dell’auto, che ha riportato la lussazione di una spalla. Illesi marito e figli. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.