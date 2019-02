Fuoco nella notte: due auto distrutte dalle fiamme

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Tenenza di Favara circa il misterioso rogo di due automobili avvenuto ieri sera in via Aldo Moro.

Le fiamme hanno avvolto la parte interiori di una Renault Clio parcheggiata da diverse ore lungo la carreggiata. Ad accorgersi del rogo i residenti della zona che hanno chiamato carabinieri e Vigili del Fuoco.

A poca distanza, però, un’altra auto ha preso fuoco probabilmente lambita dalle fiamme del vicino incendio. A bruciare una Ford Focus.

Al momento non è chiara la natura dell’incendio. Indagano i carabinieri.