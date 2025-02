Due persone sono rimaste ferite non in maniera grave in un incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio, a pochi passi dalla statale 189, precisamente lungo la strada che collega Casteltermini con Comitini. A scontrarsi sono state due autovetture: una Jeep e una Lancia Y. Lanciato l’allarme, sul posto sono accorse più ambulanze del 118 e i carabinieri.

Proprio i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità assicurative. A causare l’incidente sarebbe stata una manovra sbagliata, complice anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp