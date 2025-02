Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che ha danneggiato la Volkswagen Polo di un pensionato settantenne. L’auto era parcheggiata in via San Michele a Ravanusa. Durante la notte è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della Stazione di Ravanusa.

I pompieri hanno prima circoscritto, poi spento le fiamme, evitando che si estendessero. Sul fronte delle indagini vigili del fuoco e militari dell’Arma, nel consueto sopralluogo di rito, non avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile, né bottigliette. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, sta coordinando l’attività investigativa.

