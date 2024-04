Due giovani centauri sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta in via Madonna delle Grazie a Grotte, nella zona del cimitero comunale. Per motivi in corso di accertamento, due giovani in sella alle loro moto da cross si sarebbero scontrati frontalmente. Immediati sono scattati i soccorsi e i due conducenti sono stati portati in ospedale. Uno di loro, in condizioni più gravi, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, mentre l’altro ragazzo è stato accompagnato al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Entrambi hanno riportato fatture multiple. Sul posto i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.