Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi, stamattina, in via Ferdinando Martini a Racalmuto. A scontrarsi un furgone e una motoape che dopo l’urto si è ribaltata. I due occupanti del mezzo a tre ruote, un uomo e una donna, con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della Stazione cittadina.