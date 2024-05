Un incendio, le cui cause non sono chiare, ha devastato un’autovettura che si trovava parcheggiata in vicolo Pucillo a Lampedusa. La macchina, una Ford Fiesta, è di proprietà di una trentaquattrenne. I vigili del fuoco, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Tenenza cittadina. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile o bottigliette sospette. Restano in piedi sia il fatto accidentale che la natura dolosa. Sono state avviate le indagini e spetterà ai militari dell’Arma, laddove possibile, fare chiarezza su quanto accaduto.