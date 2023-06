Incidente stradale, auto esce fuori strada e prende fuoco: due feriti

Incidente stradale questa mattina in contrada “Scunchipani” sulla strada statale 115 in territorio di Sciacca, poco distante dalla stazione di rifornimento di carburante. Una Lancia Y è finita fuori strada prendendo fuoco. Sulla macchina c’erano due persone che, fortunatamente, sono riuscite ad abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme potessero aggredirli. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. I due sono stati trasportati con un’ambulanza del 118 in ospedale. Per loro solo lievi ferite. I carabinieri hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro.