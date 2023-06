Convenzione tra Parco Valle dei Templi e “Fondazione Orestiadi”: primo passo la riapertura delle ex Fabbriche Chiaramontane

Giovedì 15 giugno, alle ore 10, ad Agrigento, nei locali di Casa Sanfilippo verrà sottoscritta una convenzione tra Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e “Fondazione Orestiadi” di Gibellina per la realizzazione sinergica di attività di alto valore culturale negli ambiti di arti visive, letteratura, teatro, musica e poesia. L’accordo sarà scandito da un primo importante risultato programmato a breve termine: la riapertura degli spazi delle ex Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, chiuse dal 2017. A sottoscrivere l’intesa saranno il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta e il Presidente della Fondazione Orestiadi, Calogero Pumilia. Saranno presenti anche il Presidente del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Crisostomo Nucera, il Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Agrigento, don Giuseppe Pontillo e il Direttore del Museo Diocesano di Agrigento, Domenica Brancato.

Il Parco, a seguito di questo rapporto collaborazione, si impegna a sostenere le attività della Fondazione Orestiadi attraverso lo stanziamento di un contributo annuo di 60mila euro. La convenzione avrà una durata di 5 anni. “L’obiettivo – afferma il Direttore Sciarratta – è quello di recuperare e riaprire nel cuore della città le ex Fabbriche Chiaramontane per farle diventare polo culturale di grande pregio, capace di ospitare importanti mostre, presentazioni di libri, dibattiti, e più in generale attività culturali. Un connubio tra le iniziative della tradizione, ormai quarantennale, della Fondazione Orestiadi, con particolare attenzione ai linguaggi contemporanei delle arti, e le attività del Parco che custodisce e valorizza l’inestimabile patrimonio della Valle dei Templi e di altri 40 siti archeologici del territorio. Un patrimonio che potrà andare ad arricchire ulteriormente il progetto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Le ex Fabbriche Chiaramontane torneranno a rivivere con un evento inedito: la mostra inaugurale sarà un tributo alla memoria dell’artista agrigentino Franco Fasulo, recentemente scomparso. maggiori dettagli verranno forniti durante la conferenza stampa.