Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, nella zona industriale di Agrigento, in territorio di Aragona. A scontrarsi un’Audi e un camion. Per liberare l’automobilista rimasto incastrato nell’abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Il ferito è stato trasportato, con ambulanza del 118, al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Gli agenti della polizia municipale di Aragona, si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e stabilire le responsabilità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp