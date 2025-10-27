Un anonimo giocatore ha vinto ben 50 mila euro con un 9 oro in un’estrazione frequente del 10eLotto. La dea bendata si è fermata a Castrofilippo, dove è stata effettuata la giocata vincente. Un colpo che, come riporta Agimeg, conferma ancora una volta il trend positivo della Sicilia per quanto riguarda i numeri fortunati. Nella stessa giornata il 10eLotto ha premiato anche Cutro, in provincia di Crotone, con 30 mila euro grazie a un 8 oro in modalità istantanea, e Rutigliano, in provincia di Bari, dove un 6 oro ha fruttato 25 mila euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp