Incidente stradale alla periferia di Agrigento, ferito giovane in moto

Un giovane centauro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Cavaleri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone. Viaggiava su una moto che si è scontrata con un’autovettura. Dopo l’urto è stato sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote e scaraventato a terra. Sono stati i passanti a dare l’allarme. Poi in ambulanza in trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non è grave. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto. Non è la prima volta che in questo tratto di strada si verificano sinistri anche con gravi conseguenze.