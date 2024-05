Un’automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, l’altra notte, lungo il viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè di Agrigento. L’uomo, un sessantenne di Aragona, alla guida di una Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro una Fiat Panda ferma in sosta. E’ stato soccorso e con un’ambulanza trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa in gravi condizioni. All’interno dell’abitacolo della Panda in quei momenti non vi era nessuno. L’utilitaria è di proprietà di una cinquantenne agrigentina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile che si sono occupati dei rilievi.