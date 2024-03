Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, che si è verificato, ieri sera, lungo la via Francesco Crispi ad Agrigento. Lo scontro ha coinvolto due autovetture: una Daewoo Matiz e una Nissan Qashqai. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitate le ambulanze del 118. I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, ma per fortuna, non versano in pericolo di vita. I poliziotti della sezione Volanti prima hanno facilitato i soccorsi, occupandosi anche della viabilità con il tratto di strada rimasto chiuso alla circolazione per oltre mezz’ora, poi hanno effettuato i rilievi di rito, che serviranno a ricostruire la dinamica dell’impatto e stabilire le responsabilità.