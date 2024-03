Viaggeranno sui binari tra Agrigento e Porto Empedocle, passando per la Valle dei Templi.

Ad Agrigento, sabato 16 e domenica 17 marzo – nell’ambito della 76° edizione del Mandorlo in Fiore – su iniziativa della Fondazione Fs e dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana retto da Elvira Amata, torna il “Mandorlo in Fiore Express”, i treni storici che viaggeranno sui binari tra Agrigento e Porto Empedocle, passando per la Valle dei Templi. Il tratto ferroviario, tra i più noti e apprezzati in Italia, darà la possibilità ai tanti turisti che – come ogni anno – in occasione del secondo weekend della kermesse affollano il territorio agrigentino, di effettuare un viaggio unico nel suo genere, con una tappa intermedia al “Tempio di Vulcano” che consente l’accesso diretto al Parco Archeologico.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime apprezzamento per il rinnovo dell’iniziativa dei “Treni storici nella Valle” che ormai tradizionalmente rappresenta un’occasione di conoscenza e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio naturale e artistico durante il “Mandorlo in fiore”. Miccichè rivolge un particolare ringraziamento al presidente della Regione, Renato Schifani, “che – afferma il sindaco – fin dall’inizio della legislatura ha manifestato concretamente sensibilità e sostegno alla città di Agrigento, già ampiamente testimoniati, tra l’altro, in riferimento alle iniziative a favore dell’evento ‘Agrigento Capitale della Cultura 2025’, recentemente rilanciato in conferenza anche alla Borsa internazionale del Turismo a Milano. La costante presenza del presidente Schifani, e, inoltre, dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che ringrazio altrettanto per l’attenzione riservata alla ‘destinazione turistica Agrigento’ incoraggiano e rendono il nostro lavoro ancora più entusiasmante e ricco di risultati. Altro ringraziamento va alla Fondazione FS, per il costante impegno e l’attenzione al territorio.”

Esprime soddisfazione anche il coordinatore del 76 Mandorlo in Fiore, l’assessore Carmelo Cantone, che afferma: “L’edizione di quest’anno del Mandorlo è una festa nella festa. E’ un grande piacere la disponibilità offerta dalla “Fondazione Ferrovie dello Stato” di realizzare il trasporto turistico con i treni storici in occasione della manifestazione. Un appuntamento da non perdere, sia per gli appassionati di cultura ferroviaria, che per turisti, amanti del folklore e, in generale, per gli agrigentini che vogliono fare un viaggio unico nel suo genere. Una bella occasione di valorizzazione del territorio agrigentino”.

In merito all’iniziativa interviene anche l’assessore alla Cultura e al Turismo, Costantino Ciulla: “La sinergia tra Comune di Agrigento, assessorato regionale al turismo e Fondazione FS dona ancora una volta i suoi frutti arricchendo l’offerta turistica di Agrigento e confermando la città come una destinazione ambita. La collaborazione e il dialogo hanno dimostrato di essere fondamentali per il successo di iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e generano, grazie alla promozione forte e costante, turismo ed economia per Agrigento e per la Sicilia attraendo visitatori da tutto il mondo.”

Sono dieci le corse previste nelle giornate del 16 e del 17 marzo per complessivi 272 posti disponibili a bordo. Le partenze da Agrigento Centrale per Porto Empedocle sono programmate alle ore 08.23; 10.31; 13.26; 15.31; 17.32. Le partenze da Porto Empedocle per Agrigento Centrale sono previste alle ore 09.21; 11.25; 14.23; 16.22; 18.25.

Il costo del biglietto è di 4 euro a tratta per gli adulti e i ragazzi oltre i 12 anni, mentre per i minori di 12 anni è di 2 euro e sono acquistabili a partire da oggi, martedì 12 marzo. Corse gratuite per i bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti.

I canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine ufficiali della Fondazione FS sui principali social network.