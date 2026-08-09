Un vigneto di 800 piante di uva da tavola è stato abbattuto in contrada Monterosso, nelle campagne di Ravanusa. Un’intera coltivazione distrutta in quello che appare come l’ennesimo grave episodio ai danni del settore agricolo. L’entità del danno è ancora da quantificare ma sarebbe ingente. Sull’accaduto interviene Eugenio Di Francesco, vicepresidente regionale di Sos Impresa – Rete per la legalità, che esprime vicinanza all’azienda colpita e invita il territorio a reagire.

“Esprimo la massima solidarietà all’azienda agricola. Noi ci siamo e ci saremo, al fianco di quegli imprenditori che vogliono essere liberi da condizionamenti ambientali mafiosi”.

“Una famiglia distrutta, un territorio umiliato, un’azienda agricola ancora una volta succube di una realtà mafiosa che vuole dominare uomini e territori – continua di Francesco -. Di fronte a queste immagini non si può rimanere silenti spettatori, condizionati dalla paura e dalla convinzione che questa terra riserva anche questi ostacoli”.

“Occorre alzare la testa! Tutti insieme, senza mettere innanzi l’io ma il noi! Occorre fare squadra! Imprenditori, politica locale e istituzioni! Occorre denunciare perché è un diritto e dovere. Noi ci siamo e ci saremo, al fianco di quegli imprenditori che vogliono essere liberi da condizionamenti ambientali mafiosi!”, conclude.

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