Incidente stradale all’altezza del bivio per Porto Empedocle, lungo la Statale 115. Una 57enne è rimasta ferita. E’ successo nella serata di lunedì. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda, una Peugeot 208 e uno scooter. Ad avere la peggio la donna a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito la ferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Presenti sul luogo anche i poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle e della sezione Volanti della Questura e i carabinieri della Compagnia di Agrigento che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp