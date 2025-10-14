Si è svolta ieri, 12 ottobre 2025, l’inaugurazione della nuova sede operativa di Euno, associazione di promozione sociale attiva nel territorio.

A tagliare il nastro è stato il presidente Massimo Martorana, che nel suo intervento ha sottolineato il valore della cultura come motore di crescita della comunità.

Successivamente ha preso la parola Michele Rondelli, che ha illustrato il ricco calendario di attività in programma: cineforum, presentazioni di libri, tornei, escursioni e visite guidate, insieme a molte altre iniziative pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età.

A chiudere gli interventi è stato Marco Vancardo, responsabile della progettualità di Euno, che ha ricordato le precedenti collaborazioni dell’associazione, in particolare con Il Sorriso, evidenziando l’importanza per tutte le realtà associative di fare rete e condividere obiettivi comuni.

Anche il momento conviviale si è distinto per originalità: il rinfresco, ispirato alla Festa di Santa Croce, ha proposto i sapori della tradizione del Ceto Borgesi, con formaggio, sarde salate, olive, vino e gazzose, in omaggio alla cultura locale.

Presente all’inaugurazione anche Carmelo Sciarrabone, instancabile Assessore alla Cultura, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e ribadito la disponibilità a collaborare con Euno nelle future iniziative.

