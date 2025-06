Incidente stradale, questa mattina, in via Passeggiata Archeologica, all’altezza della curva di Villa Athena ad Agrigento. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un’autovettura, condotta da una donna agrigentina, e un pullman di linea con il solo autista a bordo. L’automobilista è rimasta lievemente ferita. I carabinieri della sezione Radiomobile si sono occupati dei rilievi che serviranno a stabilire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. La trafficata arteria è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora con evidenti disagi alla circolazione. Presenti sul posto anche gli operatori di Anas. La strada poi dopo la rimozione dei mezzi incidentati è stata riaperta.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp