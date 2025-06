Sono già disponibili da oggi i biglietti e gli abbonamenti della Rassegna Teatro Classico e del Mito, sella stagione 2025 del Teatro dell’Efebo, organizzate dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che nella splendida cornice dell’ex cavea del Giardino Botanico di Agrigento torna dopo il successo dello scorso anno con spettacoli di altissimo livello e con regie e protagonisti di sicuro richiamo. Si parte il 5 luglio con “Le Baccanti di Euripide”, per la regia di Daniele Salvo, inizio alle ore 21. Per questa rassegna la direzione del teatro dell’Efebo ha stabilito un prezzo dei biglietti più basso rispetto alla scorsa stagione, nonostante l’elevato livello dell’offerta culturale. Il prezzo per ciascun evento è di 20 euro per la poltronissima, 18 euro per la poltrona e 15 per la platea, ai quali vanno aggiunti 2 euro per diritti di prevendita.

Gli interessati potranno anche optare per l’acquisto degli abbonamenti, validi per tutti e sei gli spettacoli, al prezzo più conveniente di 100 euro per la poltronissima, 80 per la poltrona e 75 per la platea, a quali andranno aggiunti 5 euro di diritti di prevendita. I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500. A seguire il 12 luglio “Elena di Euripide”, regia di Nicasio Anzelmo. Il 19 luglio “Ovidio, il poeta relegato – Metamorfosi dell’esilio” regia di Daniele Salvo con Ugo Pagliai, il 31 luglio “Anfitrione di Plauto”, di e con Emilio Solfrizzi, il 2 agosto “I cavalieri”, regia di Cinzia Maccagnano, per chiudere il 13 agosto con “Il pomo della discordia” per la regia di Nicola Alberto Orofino.

Come nella passata stagione, il cartellone prevede anche la rassegna del teatro d’autore e musica (dal 5 agosto al 20 settembre) con dodici appuntamenti di elevatissimo livello artistico che valorizzeranno ulteriormente la scelta del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di offrire alla fruizione culturale un luogo di grande fascino e ricco di storia, la cui promozione partirà nei prossimi giorni.

