È di tre feriti e due veicoli distrutti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nei pressi del bivio per il Villaggio Bellavista, a Porto Empedocle. A scontrarsi un’autovettura e un furgone Fiat Doblò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto alcuni occupanti rimasti incastrati tra le lamiere dei mezzi. Tre ambulanze del 118 hanno trasferito i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio, nessuno di loro è in pericolo di vita. Gli agenti della polizia stradale di Agrigento hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

