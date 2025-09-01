Il playmaker, che aveva scelto di scendere di categoria pur di sposare il progetto Moncada, si era imposto come uno degli uomini più carismatici dello spogliatoio, trascinatore in campo e punto di riferimento fuori.

La Fortitudo Moncada Agrigento deve fare i conti con una notizia pesantissima: Gabriele Romeo ha riportato la rottura del tendine d’Achille. Gli accertamenti diagnostici effettuati nei giorni scorsi hanno confermato l’infortunio, che costringerà l’atleta biancazzurro a un lungo stop.

Il giocatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico, cui seguirà un mirato piano di riabilitazione. I tempi di recupero verranno valutati con attenzione dallo staff medico, ma la stagione dell’esterno sembra compromessa.

La società, lo staff tecnico e i compagni si sono stretti attorno al giocatore, manifestando pieno sostegno e augurandogli una pronta e completa guarigione.

Una brutta tegola per coach Cagnardi, che dovrà rivedere rotazioni e strategie in vista del campionato ormai alle porte.

Intanto, dalla società filtra un primo nome per colmare il vuoto lasciato dal play reggino. Secondo indiscrezioni, la Fortitudo avrebbe messo gli occhi su Matteo Galassi, classe 2000, reduce da una stagione in Serie A2 con la maglia di Vigevano. Una pista concreta, anche se al momento manca ancora l’ufficialità.

Un segnale, però, che la società del presidente Moncada non intende restare a guardare: l’obiettivo è ridare subito equilibrio al roster e garantire a coach Cagnardi una pedina fondamentale in cabina di regia.

